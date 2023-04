Les Raptors se sont sabordés aux lancers… à cause de la fille de DeRozan ?

C’est l’image sympathique, un peu drôle mais très bruyante de la soirée. La fille de DeMar DeRozan qui, pour aider son papa à gagner, lâchait des cris stridents sur chaque lancer-franc des Toronto Raptors. Même les commentateurs d’ESPN n’ont pu s’empêcher de mentionner ses hurlements.

DeMar's daughter is screaming whenever the Raptors take free throws 😂 pic.twitter.com/HxmMz3BYgq

