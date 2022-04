La puissance collective des Raptors résumée en une statistique

Les Toronto Raptors se sont tournés vers leur collectif pour se maintenir parmi les meilleures équipes de la Conférence Est depuis le titre suivi du départ de Kawhi Leonard en 2019. En effet, pour la troisième année de suite, au moins 5 joueurs (5 !!!) ont conclu la saison avec au moins 15 points de moyenne.

Pascal Siakam mène la danse avec 22,8 points, juste devant les 20,3 points de Fred VanVleet. C’est même ça le plus dingue, ils sont 5 à 15 points ou plus mais deux d’entre eux ont atteint la barre symbolique des 20 pions. Derrière, Gary Trent Jr (18,3), OG Anunoby (17,1) et le rookie Scottie Barnes (15,3) prennent le relais. C’est fort.

Cette statistique tend à montrer que le danger peut venir de partout quand les Raptors ont la gonfle. Et ça complique évidemment la tâche de la défense adverse. Bloquer un seul joueur des Canadiens ne va pas faire ralentir leur attaque pour autant. Il y a toujours un autre à même de prendre le relais offensivement.

