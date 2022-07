Rasheed Wallace serait meilleur que Giannis Antetokounmpo aujourd’hui, selon Andre Iguodala

Comparer les joueurs et les époques est souvent très difficile. Mais Andre Iguodala s’en moque complètement. Invité dans le Dan LeBatard Show, il assure que Rasheed Wallace aurait été meilleur que Giannis Antetokounmpo s’il avait joué dans la NBA moderne.

"Rasheed Wallace aurait probablement été dans le top 5 des joueurs pendant 10 ans consécutifs. Il marquait du milieu du terrain avec la main gauche ou la main droite. S’il jouait dans la NBA d’aujourd’hui, il serait dans le top 5 des joueurs de la ligue. Il serait meilleur que Giannis. Et j’adore Giannis", assure le MVP des Finales 2015.

C’est une prise de position très forte et plutôt atypique de la part de l’ailier des Warriors. Il a affronté les deux joueurs dans des séries de playoffs et dans plusieurs matches de saisons régulières.

Sur ses 30 matches en carrière contre Andre Iguodala, Rasheed Wallace affiche des moyennes de 13,1 points et 6,2 rebonds, à 43,8% au tir et 35,1% à trois points. Il a remporté la grande majorité de ces rencontres (21).

Giannis Antetokounmpo, lui, a un bilan négatif de 11-12 contre l’ailier. Face à lui, il tourne à 21,2 points, 10,3 rebonds et 5,6 passes par match, à 50,4% au tir. L’un a l’argument de la victoire, l’autre a été plus dominant sur le plan individuel. Il faut toutefois noter que leur contexte collectif était bien différent.

Globalement, la position d’Iguodala est très critiquable. À 27 ans, le "Greek Freak" a une carrière bien plus aboutie que celle du "Sheed". Deux titres de MVP, un MVP des Finales et un DPOY les séparent. De même, Antetokounmpo compte 6 sélections en All-NBA Team et 5 en All-Defensive Team, contre 0 pour Wallace. Il le dépasse aussi dans tous les domaines statistiques — en dehors des contres, où les deux joueurs sont à égalité.

La carrière de comme Rasheed Wallace aurait sans doute été bien différente aujourd’hui. Son profil serait, sur le papier, très adapté à la NBA moderne si l’on omet ses problèmes de comportement. De là à dire qu’il serait meilleur que Giannis Antetokounmpo… c’est encore une autre histoire.

Rasheed Wallace, l'éternel incompris