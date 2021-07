Ray Allen s’est fait une énorme frayeur : « Ma tête a heurté le sol »

Ray Allen vient de faire la meilleure promotion qui soit pour le port du casque à vélo. Le Hall of Famer et shooteur de légende a avoué avoir eu un sérieux accident dimanche, lors d'une sortie en deux-roues près de chez lui à Coral Gables en Floride. Photos à l'appui, Allen a évoqué ce qui aurait pu être beaucoup plus grave et potentiellement fatal s'il n'avait pas été protégé.

"Hier, alors que je finissais ma sortie à vélo dans mon quartier, une voiture s'est placée lentement derrière moi. J'ai accéléré pour ne pas rester sur son chemin. Quand je me suis retourné, la voiture était partie mais à la minute où je suis revenu en position, il était trop tard. J'ai roulé sur une branche qui était sur la route. Ma roue avant est partie en vrille et j'ai été éjecté de mon vélo. J'ai atterri sur le visage, l'épaule et la hanche. Je me suis relevé et ai marché 100 mètres jusqu'à chez moi, en état de choc. Une fois à la maison, j'ai eu le souffle coupé et ai presque perdu connaissance. Ma femme m'a immédiatement conduit à l'hôpital pour s'assurer que je n'avais pas d'hémorragie interne. On m'a examiné et fait passer aux rayons X. Tout allait bien.

Dieu merci, j'avais mon casque. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ma tête a heurté le sol et je ne l'avais même pas réalisé. Je ne roulais pas vite du tout, mais les dégâts sont quand même là. Quand tu conduis, tu ne peux pas te permettre de quitter la route des yeux. Il peut t'arriver n'importe quoi. Mon casque m'a sauvé d'un destin plus funeste. Je ne voulais pas poster ça parce que personne n'aime montrer ses erreurs dans la vie. Mais en vieillissant, on se rend compte qu'on ne peut pas toujours être cool et parfait. Être vulnérable n'est pas honteux. Plus important : je me devais de poster ça pour rappeler à tout le monde de mettre son casque à vélo".

