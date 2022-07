Ray Allen explique à un fan pourquoi LeBron James n’est pas le GOAT

Le GOAT, c’est parfois juste une question de générations. Et avec sa longévité historique au plus haut niveau, LeBron James est devenu une référence absolue pour de nombreux fans, aussi bien nés dans les années 1990, 2000 et… même 2010 ! Une icône pour les plus jeunes.

Ray Allen, lui, vient d’une autre époque. Il a grandi avec Michael Jordan. Alors quand un fan de basket lui sort que le King est le meilleur joueur de tous les temps, le Hall Of Famer réplique.

Ray Allen claims Lebron James isn’t the goat because he’s not “great in all categories”… pic.twitter.com/e0U3Qc7iVP — JAY® (@JayLGK) July 11, 2022

« Est-ce que c’est un excellent shooteur de lancers-francs ? » Questionne l’ancien coéquipier du natif d’Akron.

Le jeune homme fait signe que non de la tête, avant qu’Allen enchaîne.

« Est-ce que c’est un excellent shooteur à trois-points ? Est-ce que c’est un excellent dribbleur ? »

Rebelote.

« Donc tu dis qu’il est le GOAT mais il n’est même pas le meilleur dans toutes ces catégories. »

Ray Allen conclut là-dessus avant de partir. Sauf que franchement, son argumentaire… ne tient pas la route. Michael Jordan n’est pas excellent à trois-points, même si l’époque y est pour quelque chose. Kobe Bryant et Kareem Abdul-Jabbar non plus. Magic Johnson n’a jamais été un grand shooteur. Bref, aucun basketteur n’est excellent dans tous les aspects du jeu. L’ironie, c’est que LeBron James est peut-être le plus complet parmi les légendes de ce sport. Après, le meilleur, c’est un débat sans fin.