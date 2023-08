Les Bleus impressionnent contre la Lituanie

L'équipe de France a livré une prestation très convaincante mercredi soir contre la Lituanie à Orléans. Les Bleus ont poursuivi leur préparation pour la Coupe du monde avec une nette victoire (90-72) qui s'est dessinée en fin de première mi-temps, contre ce qui est à ce jour leur adversaire le plus menaçant. Non seulement les joueurs de Vincent Collet ont été au-dessus, mais ils ont aussi proposé un jeu de très bonne qualité, avec un mouvement et une circulation de balle que l'on n'avait plus vus depuis un certain temps.

En l'absence d'Evan Fournier, ménagé, c'est Terry Tarpey qui a retrouvé le cinq de départ, accompagné d'un quatuor à l'impact encore majeur : Rudy Gobert (14 pts, 6 rbds), Guerschon Yabusele (15 pts, 4 asts), Nicolas Batum (10 pts, 6 rbds, 3 asts, 3 stls et le meilleur +/- du match) et Nando De Colo (13 pts, 8 asts). Malgré la bonne entame lituanienne, autour de Mindugas Kauzminskas (18 pts), les Bleus ont déroulé leur partition en impliquant à nouveau assez largement le second unit. Frank Ntilikina a notamment fait des passages remarqués (11 pts), comme Sylvain Francisco (8 pts), capable de shooter à 2 mètres derrière la ligne comme si de rien n'était.

Joël Ayayi, promu pour l'occasion, a fêté sa première sélection en passant un peu plus de 3 minutes sur le terrain, Yoan Makoundou clôturant lui le bal avec un windmill en contre-attaque sur la dernière possession tricolore du match.

Collectivement, c'est exactement ce que l'on rêve de voir lors du Mondial, même si on imagine bien que les adversaires des Français ne les laisseront pas se régaler sans tenter de contrecarrer leurs plans.

Vendredi soir, l'équipe de France sera en Lituanie pour y affronter le même adversaire, mais dans un contexte forcément un peu différent. Ce sera la dernière répétition avant de s'envoler pour le Japon, où les Bleus disputeront leurs deux dernières rencontres de préparation, face aux Nippons et à l'Australie. Quelques jours plus tard, ce sera déjà le Mondial et le premier match de poule face au Canada, battu par l'Allemagne mercredi soir.

Le résumé de France-Lituanie sur beIN Sports

Le boxscore des Bleus vs la Lituanie