Reggie Bullock récompensé pour son soutien à la communauté LGBTQ

Reggie Bullock est devenu le second joueur à recevoir le trophée Kareem Abdul-Jabbar pour son engagement social. L’ailier des Dallas Mavericks est récompensé pour son combat contre les discriminations envers la communauté LGBTQ+.

Depuis le meurtre de sa sœur transgenre, Mia Henderson, Bullock a fait de la lutte contre l’homophobie et la transphobie sa grande cause. Aujourd’hui, les votants ont tenu à saluer près d’une décennie de travail de sensibilisation et de prises de parole.

"Nous sommes tous unis, et je crois que l’amour se trouve dans le cœur de tout le monde. C’est extrêmement important pour moi, en tant qu’athlète cisgenre, de soutenir la communauté trans et LGBTQ+", a réagi le joueur.

Le combat de Reggie Bullock pour les LGBTQ se poursuit

Créé il y a près d’un an pour récompenser le « champion de la justice sociale » de l’année, le trophée est un beau symbole pour Reggie Bullock. D’autant plus que Kareem Abdul-Jabbar a tenu à lui annoncer la nouvelle lors d’une réunion des Mavericks. Le genre de surprise qui fait toujours plaisir.

Cette distinction vient surtout avec un don de 100 000$, que le joueur a choisi de verser aux Kinston Teens. L’association œuvre pour la communauté et la jeunesse de sa ville natale, Kinston, en Caroline du Nord.

Sélectionnés par un comité d’anciens joueurs NBA, de dirigeants et de leaders sociaux, les quatre autres finalistes pourront également choisir une cause à soutenir. Ainsi, Jrue Holiday, Jaren Jackson Jr, Karl-Anthony Towns et Fred VanVleet disposent chacun d’une enveloppe de 25 000$ pour l’organisation caritative de leur choix.

La justice sociale a toujours occupé une place centrale dans la ligue. Une fois de plus, la NBA envoie un signal fort aux causes défendues par ses athlètes avec cette distinction. Car oui, les basketteurs et les basketteuses sont bien plus que de « simples » athlètes.