20 ans, et un succès jamais démenti : le Quai 54, qui avait posé cette année ses valises sur les mythiques terrains de Roland Garros a une fois de plus tenu ses promesses, sous les yeux de 10.000 spectateurs. Un public éclectique, mélangeant fans de basketball, fans de musique et novices venus faire la fête tout simplement.

Retour en images sur un beau week end.

Les images du Quai 54 2023