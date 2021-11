REVERSE #8 Bad Boys : un sommaire coupe-gorge et des frais de port offerts !

Tout d'abord, un énorme merci pour tous vos retours chaleureux après l'annonce de la sortie de ce Mook #8 spécial BAD BOYS, nous mourrons d'impatience que vous l'ayez entre les mains. Il est en ce moment-même en fin de fabrication chez notre imprimeur et il ne va pas tarder à prendre la direction de vos boites aux lettres.

MOOK REVERSE #8

BAD BOYS

Pour ce numéro, nous avons décidé de nous pencher sur le cas des Bad Boys, ces mauvais garçons longtemps fustigés. A bien creuser sous la carapace, on se rend compte qu'il y a souvent plus de choses à découvrir qu'on ne l'aurait imaginé au départ. Mal élevés, mal aimés, mal compris, l'étiquette est parfois bien trompeuse.

Des plus tarés aux plus disruptifs, des plus détestés aux plus grands incompris, nous avons voulu faire un panorama de ce que le terme Bad Boys a pu recouvrir au fil des années et, avec un rédacteur en chef de la trempe, de l'expérience (et du physique !) de Vincent Masingue, nous avions une bonne petite pression de bien faire les choses...

Voici ce que vous pourrez retrouver dans les 240 pages de ce numéro coup de poing !

AU SOMMAIRE

Notre Rédacteur en Chef exceptionnel Vincent Masingue baisse les coudes pour partager son expérience et donner sa définition du Bad Boy

baisse les coudes pour partager son expérience et donner sa définition du Bad Boy Notre grande interview table ronde avec Bruce Bowen , le journaliste et auteur Chris Herring et Georgi Joseph , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières. qui nous aident à saisir tout ce que le terme Bad Boy peut avoir de conséquences

, le journaliste et auteur et , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières. qui nous aident à saisir tout ce que le terme Bad Boy peut avoir de conséquences Dennis Rodman : à lui seul, Rodman incarnait à la fois la dureté des Pistons et le caractère totalement incontrôlable d'un athlète hors-norme au tempérament de rock star

à lui seul, Rodman incarnait à la fois la dureté des Pistons et le caractère totalement incontrôlable d'un athlète hors-norme au tempérament de rock star Bobby Knight , coach de génie et personnage détestable, les vrais Bad Boys ne sont pas toujours ceux que l'on croit

, coach de génie et personnage détestable, les vrais Bad Boys ne sont pas toujours ceux que l'on croit John Brisker : comment le joueur le plus craint de la ABA a disparu dans des circonstances mystérieuses

: comment le joueur le plus craint de la ABA a disparu dans des circonstances mystérieuses Draymond Green : le dernier héritier d'une longue lignée de fouteurs de bordel

: le dernier héritier d'une longue lignée de fouteurs de bordel Javaris Crittenton ou comment le rêve NBA peut tourner au cauchemar

ou comment le rêve NBA peut tourner au cauchemar Adrian Wojnarowski : le terroriste de la Woj Bomb

: le terroriste de la Woj Bomb Malice At The Palace II : en WNBA aussi, quand on cherche, on trouve

: en WNBA aussi, quand on cherche, on trouve Kevin Garnett : vrai Bad Boy ou compétiteur totalement taré ?

vrai Bad Boy ou compétiteur totalement taré ? Jerry Tarkanian , harcelé par la NCAA, ce coach hors norme n'a jamais renié ses principes

, harcelé par la NCAA, ce coach hors norme n'a jamais renié ses principes Bill Laimbeer : au royaume des Bad Boys, Bill est toujours le roi

au royaume des Bad Boys, Bill est toujours le roi Fred Fauthoux et les frères Gadou : le vice made in Landes

: le vice made in Landes Vouloir tuer son adversaire, c'est grave docteur ? : plongée dans la psyché des compétiteurs maladifs

: plongée dans la psyché des compétiteurs maladifs Charles Oakley : l'enforcer par excellence

l'enforcer par excellence Portland Jail Blazers : association de malfaiteurs

association de malfaiteurs Kermit Washington : la droite la plus dure de l'histoire

: la droite la plus dure de l'histoire Et aussi : Malice At The Palace, First Team, les Knicks 90's, notre Hall of Fame de la badboyerie, Jacques Monclar et bien d’autre sujets encore…

Encore une fois, nos journalistes et nos graphistes ont fait un travail de fou sur ce numéro qui, nous l'espérons, vous permettra de réévaluer un peu l'idée que vous vous faisiez de certains personnages.

Cover art : Albert Lola / Portrait Vincent Masingue : Karen Mandau

