REVERSE et Giannis Antetokounmpo reviennent en force !

Cette semaine, on vous parle des coulisses du dernier Mook REVERSE et de la montée en puissance de Giannis Antetokounmpo !

Dans l'épisode du podcast BasketSession/Reverse de cette semaine, on vous propose une petite plongée dans le Mook #9 sur l'année 2003 et ses coulisses, avant de parler de Giannis Antetokounmpo et des Bucks, en très grande forme en ce moment.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel discutent de tout ça et vous pouvez les écouter sur Youtube en vidéo ou sur toutes les plateformes ci-dessous.

