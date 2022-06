Le Mook #10 est vivant ! Présentation détaillée du nouveau né

Si, comme nous, vous éprouvez un petit coup de blues post-Finales NBA, on a le remède qu’il vous faut. L’impression du Mook #10 est en cours et vous pourrez bientôt retrouver à travers lui ce shoot de playmaking, de créativité, d’actions d’éclat et de QI Basket que Steph Curry et les autres dealeurs de la League nous fournissaient quotidiennement ces dernières semaines.

Pour ne pas le manquer - tirage limité oblige - et pour bénéficier des frais de port offerts*, on ne saurait trop vous conseiller de le précommander. Attention, il ne vous reste que quelques jours pour le faire !

En attendant, on vous fait découvrir le sommaire de cet opus spécial Playmakers. On espère qu'il vous régalera autant qu'une no-look pass de Magic, un buzzer beater de Nando ou une masterclass de Luka.

* Offre réservée à la France métropolitaine.

LE SOMMAIRE

Nando De Colo : A coups de paniers clutchs et de passes plus que décisives, le petit Prince des Mauges s’est hissé sur le toit du basket européen. On ne pouvait pas rêver mieux comme rédacteur en chef exceptionnel pour ce numéro.

Table ronde : Edwige Lawson-Wade, Arnaud Guppillotte et Brian McCormick, tous trois spécialistes du playmaking à leur manière, nous aident à y voir plus clair dans les nuances et les implications du concept le plus important du basketball.

Magic Johnson : Le Point G.O.A.T. n’a peut-être pas eu de successeurs à son poste, mais il a révolutionné le basket comme personne d’autre.

La science des choix : Voyage dans le cerveau à la découverte du processus mental qui fait d’un joueur un grand playmaker

Chris Paul : Brillant, calculateur et manipulateur, le meneur le plus cérébral de l’histoire ne laisse jamais rien au hasard.

Le point de non-retour : Un créateur sans tir extérieur peut-il encore porter une franchise ambitieuse ?

Steve Nash : Le double MVP était un peu trop en avance sur son temps. Sa legacy n’en est que plus grande.

Sue Bird : L’oiseau timide est devenue une meneuse d’exception sur les parquets et en dehors. Vous avez dit G.O.A.T. ?

Luka Doncic : Le petit Prince du playmaking a brûlé toutes les étapes. Et devrait régner sur la ligue pendant de nombreuses années. Long live the (future) King !

Nikola Jokic : Comment un (very) big man de 2,11 m et 130 kg a transformé l’image qu’on se fait d’un playmaker.

John Stockton : Avec un physique de banquier, mais une science du jeu sans égal, John Stockton est devenu l’un des plus grands meneurs de jeu et d’hommes à avoir foulé un parquet.

Entretien avec Chris Oliver : Comment les coaches modernes envisagent le playmaking et comment ils forment les futurs maîtres du jeu.

Tinker Hatfield : L’architecte de Nike a emmené le design des sneakers dans une nouvelle dimension en façonnant les paires les plus iconiques des trente dernières piges.

Antoine Rigaudeau : Oubliez les Louis, Charles et autres Henri, le plus grand Roi que la France et même l’Europe aient connu se prénomme Antoine.

Hall of Fame Playmakers : Impossible d’en faire un recensement exhaustif, alors on vous a concocté une liste un peu subjective de tous les playmakers qui nous ont marqués. Que du lourd !

Nidal Nasser : Même en e-sport, on a besoin d’un playmaker. L’un des meilleurs de la planète nous emmène dans une plongée dans les coulisses de la NBA 2K League.

Et aussi : First Team, DubNationFr, Jacques Monclar, Kendrick Lamar, Thierry « Play Mec » Normandie et les shoes folles de Penny.

