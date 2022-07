Richard Jefferson, de champion NBA à analyste puis… arbitre ???

Richard Jefferson ne compte pas forcément relever une nouvelle carrière mais il a relevé un sacré défi en arbitrant le deuxième quart-temps de la rencontre de Summer League entre les Portland Trail Blazers et les New York Knicks la nuit dernière.

Retraité depuis 2018, l’ancien joueur NBA est devenu un analyste respecté depuis. Et c’est dans ce souci d’être le mieux informé possible pour commenter et décrypter les rencontres qu’il s’est lancé dans une formation d’arbitre au cours du mois de juillet. Avec comme récompense la possibilité de siffler pendant un quart-temps hier.

Richard Jefferson ne s’en est pas trop mal sorti dans l’ensemble. Il a d’abord été accueilli avec humour par des huées. Il a aussi connu quelques oublis. Mais la soirée s’est bien passée pour le vétéran.

C’est quand même un sacré challenge. Après, ça reste de la Summer League avec moins d’enjeu et donc évidemment moins de pression sur les arbitres. La foule n’est pas aussi hostile et le climat aussi tendu. Ça reste une bonne expérience pour le consultant.

Why do this?

1. Tremendous amount of knowledge about our game that I’ve learned sitting in classes with the best refs in the world

2.I do this because not many people would dare put themselves in this position. The more info I have the more informed I am as a broadcaster 🫡

— Richard Jefferson (@Rjeff24) July 11, 2022