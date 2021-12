Ricky Rubio, grosse inquiétude autour de son genou…

Les Cleveland Cavaliers espèrent éviter une mauvaise nouvelle... Mais l'inquiétude monte autour de Ricky Rubio. A l'occasion de la défaite de la franchise de l'Ohio face aux New Orleans Pelicans (104-108), le meneur de jeu n'a pas disputé la fin de la rencontre.

En effet, à 2 minutes et 20 secondes du terme de la partie, l'international espagnol a subi une blessure au genou. Sur un duel anodin avec Devonte' Graham, le joueur de 31 ans a ainsi glissé avant de s’effondrer au sol avec les mains sur le genou.

Autant le dire tout de suite, ça ne sent pas bon pour lui... Cependant, Rubio doit désormais passer des examens supplémentaires pour connaître la gravité exacte de sa blessure. A ses débuts aux Minnesota Timberwolves en 2012, il avait déjà connu une grosse blessure. Une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche (celui touché cette nuit).

Pour les Cavs, il s'agit d'un immense coup dur en perspective. Déjà privé de Darius Garland, actuellement en protocole Covid, mais aussi de Collin Sexton, saison terminée, Cleveland comptait énormément sur Rubio. Dans le bon début de saison de cette équipe, l'Ibère apportait son expérience.

Et justement, avant sa blessure, Ricky Rubio réalisait d'ailleurs l'un des meilleurs matches depuis son arrivée. 27 points, 13 rebonds et 8 passes décisives en 37 minutes. Rageant...

Ricky Rubio was helped off the court after suffering an apparent injury on this play. pic.twitter.com/QuNciWZB2y

