Ricky Rubio ne va pas bien et a décidé de renoncer à la Coupe du monde avec l'Espagne et, probablement, au début de saison prochaine avec les Cavs.

Ricky Rubio, le MVP de la dernière Coupe du monde en 2019 et membre incontournable de la sélection espagnole depuis plus de 10 ans, ne participera pas au Mondial 2023. Le meneur de jeu de la Roja vit des moments compliqués sur le plan personnel et a décidé de mettre sa carrière sur pause, comme il l'a expliqué dans un communiqué.

"J'ai décidé de stopper mes activités professionnelles pour prendre soin de ma santé mentale. Je tiens à remercier la Fédération espagnole pour le soutien qu'elle m'a donné et pour avoir compris ma décision. Aujourd'hui, le hashtag LaFamilia a plus de sens que jamais. Merci. Je souhaite que ma vie privée soit respectée afin que je puisse faire face à ces moments, avant de pouvoir vous donner plus d'informations le moment venu".

Il reste deux ans de contrat à Ricky Rubio, 32 ans, avec les Cleveland Cavaliers, qui vont très certainement se pencher sur le recrutement d'un autre meneur pendant l'intersaison. L'Espagne, pour sa part, tentera de faire sans lui lors de la Coupe du monde qui se tiendra du 25 août au 15 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon.

La Roja sera dans le groupe G, en compagnie du Brésil, de la Côte d'Ivoire et de l'Iran.

Les mots émouvants de Ricky Rubio pour sa mère défunte