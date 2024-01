RJ Barrett a été choqué par son trade des Knicks

L'arrière RJ Barrett, désormais aux Toronto Raptors, ne s'attendait absolument pas à quitter les New York Knicks.

Le 30 décembre dernier, les New York Knicks ont pris la décision d'envoyer RJ Barrett aux Toronto Raptors. L'arrière de 23 ans a été sacrifié afin notamment de mettre la main sur OG Anunoby. Jusqu'à maintenant, le trade a profité aux deux équipes, dans une bonne forme.

D'ailleurs, Barrett s'est rapidement intégré chez les Raptors avec de belles performances. Pour autant, de son côté, le Canadien ne s'attendait absolument pas à un tel scénario. A New York, les dirigeants ne l'ont pas prévenu d'un éventuel départ.

Et l'ancien de Duke a eu une grosse surprise en apprenant son échange.

"Je n'en savais rien. J'ai reçu l'appel quand c'est arrivé. Je me suis demandé : 'mais il se passe quoi ?'. J'étais si confus. Je n'ai rien vu venir. Quand il (son agent, ndlr) m'a dit que c'était les Raptors, je me suis dit 'ok, au moins je rentre à la maison'.

J'ai aidé à construire quelque chose à New York. Lorsque je suis arrivé, nous n'étions pas bons. J'ai laissé l'équipe en bien meilleur état qu'au début. C'est sûr que c'est un peu amer, mais je suis content pour les gars là-bas. Ils sont heureux de l'échange qu'ils ont fait et je ne leur souhaite que le meilleur.

J'ai grandi en tant que joueur et en tant que personne à New York. Je n'oublierai jamais ces 4 ans et demi", a confié RJ Barrett pour le média Andscape.

Attaché à NY, RJ Barrett n'avait absolument pas prévu un départ. Heureusement, le fait de revenir chez lui, à Toronto, l'a aidé à tourner la page.

