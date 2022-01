RJ Barrett, Harden : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Ce sont lors des matches comme celui d’hier soir que RJ Barrett rappelle qu’il était un temps un jeune joueur considéré comme une future superstar en NBA. Le troisième choix de la draft 2019 a enchaîné sa deuxième sortie de suite à plus de 30 points. 32 pions pour une belle victoire contre les Mavericks (108-85). La quatrième en cinq rencontres pour les Knicks. Avec trois pointes à plus de 30 unités pour le jeune canadien.

🔥 RJ Barrett dropped his second-straight 30+ point game in the @nyknicks win at The Garden!

On a envie d’y voir un signe. Les supporters de New York aussi. Serait-ce enfin la montée en puissance de l’ailier, tellement irrégulier depuis ses débuts chez les pros ? Barrett s’affirme comme le patron de l’équipe avec 20 points de moyenne sur les 10 derniers matches. Il serait temps que le joueur de 21 ans décolle. Parce que le potentiel et le talent sont là.

Les Celtics sont difficiles à battre quand Jayson Tatum et Jaylen Brown flambent. Mais alors si en plus un troisième joueur s’y met… c’est la victoire quasiment assurée. Dennis Schröder s’est greffé au duo la nuit dernière. Les deux All-Star ont claqué 33 et 34 points. Lui en a rajouté 23. Soit 90 des 119 pions de Boston à eux trois.

Une performance offensive tranchante du meneur allemand, qui n’a quasiment pas raté : 7 sur 11 aux tirs dont 4 sur 5 à trois-points.

Les Nets basculent dans une autre dimension quand James Harden est dedans. Kevin Durant sera toujours dominant. Mais quand en plus le barbu évolue à son niveau MVP, ça devient injouable pour leurs adversaires. Les Bulls en savent désormais quelque chose. Bien que premiers à l’Est, les taureaux se sont fait balayer par leurs dauphins : victoire de Brooklyn, 138 à 112.

Harden a donné le tournis à la défense de Chicago en alternant les tirs lointains et les offrandes pour ses coéquipiers démarqués. 25 points, 5 paniers primés et surtout 16 passes décisives dont certaines très spectaculaires.

James Harden's 16th dime of the night is definitely his best 😳

Going between the legs for the find as the @BrooklynNets lead on ESPN! pic.twitter.com/q5lQL9kTXf

— NBA (@NBA) January 13, 2022