“RJ Barrett, un joueur fade”, d’après Carmelo Anthony

RJ Barrett doit avoir les oreilles qui sifflent depuis son départ de New York. Les Knicks tournent bien (5-1) et certaines anciennes gloires de la franchise n'hésitent plus à critiquer le Canadien, parti aux Toronto Raptors. Carmelo Anthony a été assez cash sur ce qu'il pensait de Barrett.

"C'est un joueur fade. Ce n'est pas une critique ou de l'irrespect. Quand j'en parle avec des fans des Knicks, ils me disent qu'il est bon et joue bien parfois, mais ce n'est pas un joueur excitant. Tu ne sais pas s'il a marqué 4 points ou 26 points. En termes de personnalité c'est fade. Mais il est à la maison maintenant, donc ça va pour lui", a expliqué Melo sur Wave Sports Entertainment.

Carmelo Anthony s'est en revanche réjoui de voir OG Anunoby porter les couleurs des Knicks.

"OG peut faire les mêmes trucs que RJ, mais il ne demandera pas autant à faire partie de l'attaque. Rester à l'aile, ça lui va, et il va défendre quoi qu'il advienne. Alors que RJ, il doit marquer 20 points pour être impliqué. Il devait se dire qu'il marquait 20 points mais qu'il était quand même la 3e option. Je pense qu'il a senti ça et que ça le faisait s'interroger".

Pour le moment, RJ Barrett semble épanoui à Toronto et OG Anunoby à New York. Le premier se fera sans doute un plaisir de donner tort à Melo et aux fans des Knicks qui doutaient de lui s'il en a la possibilité.