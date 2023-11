Robert Williams encore opéré au genou…

Les saisons se suivent et se ressemblent pour Robert Williams. Le pivot de 26 ans peine à rester en bonne santé. Selon ESPN, il va encore devoir se faire opérer en raison d'un pépin au genou. La nature exacte de la blessure, et donc de l'opération, n'ont pas encore été révélées. De même que son éventuelle période de rééducation. Le joueur, ses représentants et les Portland Trail Blazers se concertent encore avec les médecins pour déterminer le processus à suivre. Mais il semble déjà évident qu'il va devoir manquer plusieurs semaines. Peut-être même plusieurs mois.

Williams est arrivé dans l'Oregon dans le cadre du transfert de Jrue Holiday aux Boston Celtics après que celui-ci soit justement été inclus dans l'échange de Damian Lillard vers les Milwaukee Bucks. L'intérieur évolue en NBA depuis 2018 mais il a souvent été blessé et n'a finalement disputé que 215 matches depuis le début de sa carrière.

Il avait déjà été opéré du genou avant le coup d'envoi de la saison 2022-2023. Il avait aussi déchiré son ménisque en mars 2022. Bref, Robert Williams cumule les problèmes physiques. Les Blazers ont le temps de le laisser se remettre vraiment d'aplomb puisque l'équipe est parti pour squatter les profondeurs du classement à l'Ouest cette saison.