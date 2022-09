Robert Williams III, une absence plus longue que prévu…

Dans une période mouvementée après la suspension de l'entraîneur Ime Udoka, les Boston Celtics enchaînent les mauvaises nouvelles. On le savait, Robert Williams III, particulièrement gêné lors des Playoffs, allait subir une procédure afin de nettoyer son genou.

Mais initialement, une indisponibilité, estimée entre 4 et 6 semaines, avait fuité. Finalement, l'absence du jeune talent de 24 ans va être bien plus importante : entre 8 et 12 semaines. Et avec la prudence logique de la franchise du Massachussetts, on sera très probablement plus proche des 3 mois.

#NEBHInjuryReport Robert Williams underwent a successful arthroscopic procedure to remove loose bodies and address swelling in his left knee. Williams is expected to return to basketball activities in 8-12 weeks. — Boston Celtics (@celtics) September 23, 2022

Il s'agit, bien évidemment, d'un coup dur pour les Celtics. Après la sérieuse blessure de Danilo Gallinari, Boston n'avait franchement pas besoin de ça. Car avec une telle absence, le natif de Shreveport va donc rater le training camp, la présaison mais aussi le début de la saison régulière.

Et par la suite, Robert Williams III aura besoin de temps, au cours de l'exercice, pour retrouver du rythme et de l'impact. Autant dire que son apport risque de sérieusement manquer pour les Celtics lors des premières semaines de compétition.

Dwight Howard et LaMarcus Aldridge pistés par les Celtics