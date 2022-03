UPDATE : Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Robert Williams III devra observer un repos allant de 4 à 6 semaines après son opération au genou gauche. Le pivot des Boston Celtics ne jouera donc plus de la saison régulière, mais conserve un espoir d'être présent pour le 2e tour des playoffs si son équipe s'y qualifie et que sa convalescence se déroule bien.

ESPN Sources: After undergoing surgery for a torn meniscus in his left knee this morning, Boston Celtics C Robert Williams is expected to return within 4-to-6 weeks – a timetable that could land him back in the lineup as soon as the second-round of Eastern Conference playoffs. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 30, 2022

---

28/03 : Tout allait beaucoup trop bien pour les Boston Celtics. Premiers de la Conférence Est depuis dimanche grâce à une dynamique fantastique démarrée à la mi-janvier, les C's viennent de recevoir un gros coup sur la tête. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Robert Williams III, le pivot titulaire d'Ime Udoka, auteur d'une excellente saison, souffre d'une déchirure au ménisque du genou gauche. Pour l'heure, on sait simplement que Williams, touché lors du match contre les Timberwolves, manquera "plusieurs semaines de compétition".

Un examen approfondi de son genou permettra a priori d'en savoir plus cette semaine, mais il est très possible que Boston joue sans son poste 5 titulaire pendant une bonne partie des playoffs. Il reste 7 matches de saison régulière à disputer pour les Celtics, avant le début de la post-saison le 16 avril prochain.

Robert Williams, surnommé "Time Lord" à son arrivée en NBA pour ses petits soucis de ponctualité, tourne à presque 10 points, 10 rebonds et plus de 2 contres de moyenne. Outre ses statistiques, l'ancien intérieur de Texas A&M a œuvré activement pour faire de Boston la meilleure défense de la ligue cette année.

Pour le remplacer au poste 5, Ime Udoka peut repositionner Al Horford, donner plus de temps de jeu à Daniel Theis. Dans les deux cas, ce sera compliqué.

ESPN Sources: Celtics C Robert Williams has suffered a meniscus tear in his left knee and will minimally miss several weeks. Further evaluation today will help provide a timetable. Boston moved into first-place Sunday, and Williams has been immense part of NBA’s best defense. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2022

