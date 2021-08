Au plus fort de la médiocrité des New York Knicks ces dernières années, jusqu'à leur retour aux affaires en 2021, les fans du Madison Square Garden n'avaient pas grand chose pour se réjouir. Le moindre joueur combatif et qui donnait l'impression de tout donner sur le terrain sans calcul devenait un fan favorite. Ron Baker a été l'un de ceux-là.

A 28 ans seulement et après avoir pris le chemin de l'Europe au sortir d'une courte carrière de 96 matches en NBA, Baker a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Le diplômé de Wichita State n'avait plus joué depuis la saison 2019-2020 et un passage au CKSA Moscou tronqué par les blessures. La reconversion est immédiate pour Ron Baker, puisqu'il devient dès à présent boulanger chargé de projet dans l'entreprise de services de santé Ascension Via Christi.

Les Knicks filent 9 millions à Ron Baker

En trois saisons à New York, Baker a inscrit 3.3 points de moyenne, compensant des statistiques loin d'être impressionnantes par une grosse défense et une réputation d'excellent coéquipier. Phil Jackson l'avait particulièrement apprécié au point de lui offrir un contrat de 2 ans et 9 millions de dollars. Même les fans du garçon avaient trouvé ça un peu élevé à l'époque. Le Zen Master était d'humeur généreuse à cette période en matière de contrats...