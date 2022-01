Rookie Game : Un nouveau format bizarre avec… des joueurs de G-League ??

Le Rookie Game – enfin, Rising Stars Challenge pour reprendre son appellation officielle – n’est plus un match. Les mauvaises langues diront que ça n’a de toute façon jamais été le cas mais plutôt une parodie de basket inspiré de Shaolin Soccer. Non, le Rookie Game n’est plus une rencontre mais… trois !

Adam Silver et la NBA ont décidé de changer le format de cet événement planifié le vendredi soir de chaque All-Star Weekend. Avec donc un tournoi pour ouvrir le bal, comme le révèle Shams Charania.

Sources: The NBA has a new format for Rising Stars at All-Star Weekend, featuring four seven-player teams competing in a three-game tournament and each game having final target score.

28 players: 12 rookies, 12 sophomores – and for the first time, four G League Ignite players.

