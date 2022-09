Rudy Fernandez, un leader toujours aussi précieux pour l’Espagne

En France, on adore le détester. Mais malgré ce lien particulier avec Rudy Fernandez, l'Espagnol reste un sacré joueur ! A 37 ans, l'arrière du Real Madrid continue d'ailleurs de le prouver sur cet Eurobasket 2022. Capitaine d'une Roja toujours solide sur le plan collectif, le natif de Palma incarne l'esprit de cette sélection.

Face à la Finlande (100-90) mardi en quart de finale, il a d'ailleurs joué un rôle essentiel dans la qualification de son équipe. Omniprésent pour réveiller les siens après une entame difficile, Fernandez a crevé l'écran dans des moments importants avec 11 points et 5 interceptions.

Devant les médias, le sélectionneur ibérique Sergio Scariolo n'a pas hésité à lui rendre un bel hommage.

"Je ne pense pas qu'il va arrêter après ce tournoi. Je serais surpris. Il joue le meilleur championnat de sa vie. Si tu veux jouer la sécurité en pensant qu'il ne peut pas faire mieux, très bien. Mais ce n'est pas Rudy. J'espère que s'il est en bonne santé, il continuera donc à jouer.

Qu'est-ce que je peux dire ? C'est incroyable. Il a mal au dos, au cou et au genou ? Mais il n'a même pas peur ! On dirait qu'il a 18 ans. Le jour où il ne ressentira plus aucune douleur, nous devrons nous inquiéter", a ainsi plaisanté le technicien espagnol.