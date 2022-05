Rudy Gobert à l’Euro avec les Bleus, en voilà une bonne nouvelle !

Rudy Gobert a choisi d'imiter Evan Fournier et de jouer l'Eurobasket 2022 avec l'équipe de France. De quoi tenir le choc sans les deux leaders Nicolas Batum et Nando De Colo.

Le malheur des uns, en l'occurrence le Utah Jazz, fait le bonheur des autres, ici celui des fans de l'équipe de France. Rudy Gobert, éliminé au 1er tour des playoffs par les Dallas Mavericks, aurait peut-être été un peu à court d'énergie si son équipe avait connu une campagne de playoffs plus longue. A priori convaincu qu'il aura assez de fraîcheur mentale et physique, Gobert a annoncé jeudi sa participation à l'Eurobasket 2022. Ou en tout cas l'a fortement suggérée sur ses réseaux.

Lorsque Nicolas Batum et Nando De Colo ont fait part, il y a quelques semaines, de leur désir de prendre un repos bien mérité en vue des échéances de 2023 et 2024, on avait craint une décision commune des cadres des Bleus. Evan Fournier, absent de la post-saison avec les Knicks, et Gobert, seront bien de la partie et c'est une excellente nouvelle.

Avec le parcours que sont en train de faire les Mavs, et même si son temps de jeu n'est pas le même que celui de Fournier et Gobert, on suivra attentivement la décision de Frank Ntilikina. Le meneur de Dallas était de l'aventure au Mondial 2019 et aux Jeux Olympiques de Tokyo, pour les deux dernières campagnes des Bleus.

Pour rappel, l'Eurobasket 2022 aura lieu du 1er au 18 septembre prochain sur quatre pays différents : l'Allemagne, l'Italie, la République tchèque et la Géorgie. L'équipe de France sera dans le groupe B, avec la Slovénie, la Lituanie, l'Allemagne, la Bosnie et la Hongrie.

