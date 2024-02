Rudy Gobert : « Pas la première ni la dernière fois que l’on me manque de respect »

Non sélectionné pour le All-Star Game, Rudy Gobert estime qu’il méritait sa place au sein de la Conférence Ouest.

Les coaches ont rendu leur verdict : Rudy Gobert ne fêtera pas sa quatrième sélection All-Star. Le pivot français des Minnesota Timberwolves réalise une excellente saison mais ça n’a pas suffit pour passer le cut. Anthony Davis et Karl-Anthony Towns ont été retenus parmi les intérieurs.

« KAT se sentait mal pour moi, je lui ai dit de profiter du moment. Ce n’est pas la première fois que l’on me mette de respect et sans doute pas la dernière. Mais je suis dans un état d’esprit où je me concentre sur la vue d’ensemble », confiait Gobert.

Le joueur de 31 ans tourne à 13,6 points, 12,5 rebonds et 2,1 blocks cette saison. Il prenait comme argument le fait d’être « le meilleur défenseur au monde » au sein de l’équipe classée première à l’Ouest (le Oklahoma City Thunder est repassé devant). Les Wolves ont eu deux joueurs sélectionnés avec Anthony Edwards et Towns.

Rudy Gobert méritait sans doute d’être pris mais est-ce vraiment un snob ? A la place de quel joueur ? Davis ? Mais dans ce cas, est-ce que c’est vraiment juste que le Thunder n’ait qu’un All-Star si les Wolves en ont 3 ? Et quid de Domantas Sabonis ? Bref, ce n’est jamais simple. Il y a plus que 24 All-Stars dans cette ligue. Il y a toujours des déçus. Et ce n’est pas forcément un manque de respect.

Qui sont les vrais snobés du All-Star Game ?