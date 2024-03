“Rudy Gobert aurait dû être suspendu”, lâche Charles Barkley

Les propos et les gestes de Rudy Gobert au sujet de l'arbitrage continuent de faire réagir aux Etats-Unis. Sur le plateau d'Inside the NBA, Kenny Smith et Shaquille O'Neal ont validé l'amende adressée au Français, mais ne sont pas allés aussi loin que leur camarade Charles Barkley.

"Je pense qu'il aurait dû être suspendu", a lâché le Hall of Famer.

"Arrête, tu vas trop loin là", lui a répondu Shaq.

"La chose que l'on ne peut vraiment pas faire en ce qui concerne le sport, c'est de faire croire aux gens que les matches sont truqués. C'est quelque chose qui peut ruiner un sport. Ils ont déjà mis Luka Doncic et Rudy Gobert à l'amende pour ça par le passé. Là, je pense qu'ils auraient dû le suspendre".

Pour rappel, Rudy Gobert a pris une amende de 100 000 dollars pour avoir mimé des billets après avoir reçu sa 6e faute du match de la part de Scott Foster contre Cleveland l'autre jour, puis avoir établi un lien entre la recrudescence des paris sportifs et les mauvaises décisions arbitrales.