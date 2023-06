Rudy Gobert devrait jouer la Coupe du Monde avec les Bleus

Rudy Gobert hésitait et il semble avoir finalement pris sa décision. Le pivot All-Star des Minnesota Timberwolves a laissé entendre sur Instagram qu’il participerait à la prochaine Coupe du Monde FIBA. Il a « tagué » le compte de l’équipe de France dans l’une de ses storys avec le trophée en photo. Ce qui tend à monter qu’il compte venir en Indonésie et au Japon en ayant d’ailleurs de fortes ambitions.

Sa présence sera évidemment la bienvenue. Rudy Gobert est un joueur majeur du groupe – dont il est co-capitaine – et l’un des intérieurs les plus dominants sur la scène internationale. Il sera le moteur de la défense française, encore plus en l’absence de Victor Wembanyama, forfait pour la compétition.

Victor Wembanyama forfait pour la CDM ! Le bronze pour l’équipe de France féminine