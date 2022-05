Rudy Gobert et OG Anunoby échangés ? Toronto a la bougeotte

On n'en est pas encore à la période de l'année où, faute de matches à jouer, les rumeurs de trades sont les plus bouillantes. Néanmoins, il semblerait que ça discute déjà fort entre plusieurs équipes pour tenter une transaction marquante. Selon Bleacher Report, OG Anunoby, l'ailier des Toronto Raptors, est très fortement convoité par deux équipes en manque d'un ailier avec ses caractéristiques, tout du moins lorsqu'il n'est pas diminué physiquement. Et par ricochet, ces bruits de couloir touchent Rudy Gobert...

D'après le journaliste Jake Fischer, Portland et Utah sont les deux courtisans d'Anunoby, qui n'est pas officiellement sur le trading block, mais pour lequel Masai Ujiri serait prêt à discuter. Ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps et l'envie du GM star de faire directement passer un cap à son équipe pourrait motiver ce choix.

Si le Jazz se montre agressif, il se dit que Rudy Gobert pourrait être dans l'équation. Anunoby (qui n'est même pas encore à la moitié de son contrat de 72 millions de dollars jusqu'en 2025) et un pick feront peut-être l'affaire. Les fans des Raptors adoreraient sans doute pouvoir présenter une raquette Siakam-Gobert au moment de disputer les playoffs...

Les Blazers seraient aussi dans le coup pour OG Anunoby, qui a déjà un CV intéressant à seulement 24 ans. Portland voulant montrer un peu d'action à Damian Lillard, le Britannique pourrait être un renfort intéressant dans cette optique. On imagine qu'il faudrait, comme le pressent Nekias Duncan de Basketball News, quelque chose comme Josh Hart + le pick n°7 2022 des Blazers pour convaincre Toronto.

The word surrounding OG Anunoby’s trade candidacy, featuring Portland and Utah; New York’s options at point guard if they do strike out on Jalen Brunson, latest coaching intel from Charlotte, and more @BR_NBA: https://t.co/Tbr8q0GRRd

— Jake Fischer (@JakeLFischer) May 31, 2022