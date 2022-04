Rudy Gobert ignoré dans le money time, ça fait tâche…

Utah a dilapidé 21 points d'avance avant de s'incliner devant Golden State samedi. Le Jazz ne va pas bien et Rudy Gobert a de quoi être frustré. Non seulement son choix de laisser de l'espace à Klay Thompson a été assez commenté et critiqué après la rencontre, mais il a de nouveau été trop peu utilisé en attaque, particulièrement dans le money time de cette rencontre serrée.

Une séquence symbolise parfaitement le fait que le Jazz, Donovan Mitchell en tête, ignore royalement le pivot des Bleus dans des situations où il est pourtant en position de force.

A 1:30 de la fin de la partie, alors que Utah comptait trois points de retard, on peut voir Rudy Gobert se placer près du cercle avec Klay Thompson en situation de mismatch. Mitchell a le ballon et doit voir que son coéquipier est idéalement placé. Au lieu de ça, l'arrière All-Star garde la balle et perd de précieuses secondes pour n'obtenir qu'une remise en jeu.

Rudy Gobert gets Klay on a mismatch, seals him in the restricted area, and gets completely ignored pic.twitter.com/6NK07PFH1n — ProCity Hoops (@ProCityHoops) April 3, 2022

Cette situation, on a l'impression de l'avoir vue 10 000 fois avec le Jazz ces dernières saisons. Sauf que cette fois-ci, la dynamique actuelle de la franchise est négative et la contre-performance qui semble se profiler en playoffs risque d'avoir des conséquences importantes. On n'imagine pas Utah ne pas opérer un lifting important, qu'il concerne Mitchell ou Rudy, en cas d'élimination prématurée, un an après avoir décroché le meilleur bilan en NBA.

On ne dit pas qu'il faut constamment servir Rudy Gobert sous le cercle, mais à chaque fois qu'il est alimenté plus de 10 fois par match dans cette position et atteint la barre des 20 points, son équipe a de grandes chances de l'emporter. Dans des situations aussi évidentes que celle-là, on aurait presque envie de conseiller à Rudy de laisser l'arbitre siffler contre lui pour avoir passé 3 secondes dans la raquette, histoire de marquer le coup...

