Mark Eaton est mort, Rudy Gobert perd un mentor et le Jazz une légende

Le Utah Jazz et ses fans sont en deuils. Mark Eaton, l'ancien pivot de la franchise (de 1982 à 1993) est mort dimanche à la suite d'un accident de vélo à Summit County dans l'Utah. Il n'avait que 64 ans.

Le nom de Mark Eaton ne parlera sans doute pas aux non-trentenaires, mais l'intérieur de 2,24 m est un joueur marquant de l'histoire du Jazz. All-Star (1989), deux fois meilleur défenseur de l'année, quatre fois meilleur contreur de la ligue, cinq fois dans des All-NBA Teams, il détient aussi le record NBA du nombre de contres sur une saison (456). Son numéro 53 avait été retiré en 1996.

Cette nouvelle est aussi d'une tristesse infinie pour Rudy Gobert, qui avait développé une belle relation au fil des ans avec l'un de ses prédécesseurs dans le costume de défenseur en chef de la raquette du Jazz.

To my great mentor and friend @markeaton7ft4 , one of kind and an amazing human being, i’m grateful for your presence in my life over the years. Gonna miss our conversations. But i know you’ll be watching. pic.twitter.com/XDvEJTPCwp

— Rudy Gobert (@rudygobert27) May 29, 2021