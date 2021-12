Rudy Gobert et John Collins, double dose de gros posters !

La NBA est un monde impitoyable où les défenseurs les plus courageux peuvent prendre la sauce en montant au contre. Jarrett Allen et Cody Martin en ont fais les frais dimanche soir. Tous les deux sacrifiés sur l'autel du top-10. Le premier s'est fait écraser comme une crêpe bretonne par Rudy Gobert.

Martin, lui, a subi la loi du marsupilami John Collins.

John Collins might still be rising up 😱@hornets 87@ATLHawks 86

Watch on League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/QGKMNVfm0v

— NBA (@NBA) December 6, 2021