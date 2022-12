Rudy Gobert, un gros problème de confiance chez les Wolves ?

Les dirigeants des Minnesota Timberwolves croient énormément en Rudy Gobert. Ils ont payé le prix fort pour le récupérer l'été dernier en provenance du Utah Jazz. Le prix très fort même. Mais le Français dispose-t-il du même crédit au sein du groupe ? Visiblement non...

Depuis le début de la saison, l'alchimie a du mal à prendre chez les Wolves. Sur le papier, on le savait que l'association entre le pivot et Karl-Anthony Towns s'annonçait difficilement viable dans la NBA actuelle. Mais même sans KAT, à l'infirmerie, le Tricolore a du mal à trouver sa place.

Et au moment de revenir sur les difficultés de Gobert, le journaliste de The Athletic Jon Krawczynski révèle un gros problème en interne : le natif de Saint-Quentin n'a pas la confiance de ses partenaires. En plus d'avoir du mal à le trouver à l'intérieur, certains joueurs ont désormais des doutes au moment de lui confier le ballon.

Pourquoi ? Car depuis son arrivée, il n'a pas convaincu. En difficulté, l'ex-joueur du Utah Jazz a raté quelques situations faciles sur le plan offensif. Et même défensivement, son impact tarde à se faire ressentir. Pour ne rien arranger, les Wolves ont parfois eu un meilleur rendement, des deux côtés du parquet, sans lui.

Une situation qui a renforcé les doutes de certains éléments. On peut penser notamment à Anthony Edwards, qui n'a pas eu l'air enchanté par la direction suivie par la franchise avec Rudy Gobert. Autant dire que le Français va devoir réagir pour trouver sa place à Minnesota.