Rudy Gobert : « Beaucoup doutent de nous mais on croit au titre »

Premiers à l'Ouest, les Minnesota Timberwolves réalisent une excellente saison régulière. Rudy Gobert voit son équipe être en mesure d'aller au bout.

« L’objectif est de remporter le titre. Beaucoup doutent de nous et ne croient pas en nous. C’est la beauté de la chose. On croit en nous, on croit les uns en les autres et on croit vraiment qu’on peut écrire notre propre histoire. »

Minnesota a gagné 39 de ses 55 premiers matches. C'est l'une des meilleures défenses de la NBA, notamment grâce à Gobert, et elle peut compter sur deux scoreurs très talentueux ainsi que sur de nombreux vétérans très qualifiés.