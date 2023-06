Rui Hachimura a adoré les Lakers, mais reste flou sur son futur…

On le sait, les Los Angeles Lakers ont deux priorités à l'approche de l'intersaison : retenir Austin Reaves et Rui Hachimura. Sur les deux dossiers, la situation est similaire. Les deux joueurs viennent de réaliser de bons Playoffs et se retrouvent agents libres protégés.

Les Angelenos ont donc la main pour s'aligner sur toutes les offres extérieures. Et il s'agit visiblement du plan. Même si les Californiens ont sûrement certaines limites. Après une période difficile aux Washington Wizards, le Japonais a réussi à se relancer en Californie.

Heureux, Hachimura a cependant refusé de trop se projeter.

"J'ai demandé à être échangé pour une raison : je voulais me retrouver dans un endroit où je pouvais être heureux et jouer au basket. Je voulais me sentir apprécié en tant que joueur de basket et ressentir de la confiance. Les Lakers étaient l'une des équipes vraiment intéressées.

Mon agent et l'équipe ont fait du bon travail, je suis venu et j'ai eu une saison folle ! A l'époque (de son arrivée, ndlr), nous ne savions même pas si nous allions faire les Playoffs. Nous les avons fait et le parcours a été plutôt bon. Nous avons perdu contre Denver, mais le bilan reste bon.

Je ne connais pas mon avenir, mais je veux juste être dans un endroit où je serai heureux. Les Lakers ont été bons avec moi et nous verrons bien", a commenté Rui Hachimura pour ESPN.

Tout va dépendre des Lakers. Après ses récentes performances, le joueur de 25 ans va logiquement chercher à obtenir le meilleur deal possible. Et il sera sûrement ravi si Los Angeles accepte de lui offrir un gros chèque. Via un compromis entre les deux parties ou en forçant la main aux Lakers grâce à une proposition extérieure...

