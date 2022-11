Rumeur : la Air Jordan 8 Playoffs de retour en 2023

Alors que la planète sneaker ne parle que de l'arrivée prochaine de la Air Jordan 1 Lost & Found, la marque au Jumpman tease tranquillement un éventuel retour de la version playoffs de la Air Jordan 8 pour la première fois depuis 2013.

Portée par MJ lors de la campagne de 1993 se terminant par un three peat (et une première retraite), le modèle dessiné une fois de plus par un Tinker Hatfield au sommet de son art revient dans son coloris noir, rouge et blanc, et nubuck fin. Ultra premium pour l'époque, on se rend compte une fois de plus que Nike avait 30 piges d'avance, puisque cette Jordan 8 n'a toujours pas pris une ride, avec son chausson Huarache et son strap qui se croise sur tout l'avant du pied. Le confort est quant à lui incomparable.

La date de sortie avancée par le très sérieux zsneakerheadz est le 2 septembre 2023. La longue attente commence...

Les images de la Air Jordan 8 Playoffs