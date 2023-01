Rumeur : une Nike Kobe 6 Protro Reverse Grinch pour fin 2023 ?

Est ce que vous êtes d'accord pour dire que la Kobe 6 Grinch est de loin le meilleur modèle signature de l'histoire des Christmas Days en NBA ? Nous en tout cas nous sommes ultra fan de ce coloris bien flashy, avec ces merveilleux lacets rouges... Ok il faut les assumer, mais vu la vitesse à laquelle la dernière réédition est partie (et vu les prix du second marché), on se dit que nous ne sommes pas les seuls à le penser.

Récemment, a été aperçu aux pieds de PJ Tucker (on s'en serait douté) et d'Anthony Davis (mais si, rappelez vous, c'est l'intérieur des Lakers) un coloris "reverse" de cette version Grinch. Cette fois ce sont les lacets qui sont jaunes, et tout le reste est rouge, même la semelle, avec juste un swoosh noir pour trancher dans l'ensemble. Nike semble donc s'orienter vers la production de cette paire exclusive, et ce sera un modèle Protro, c'est à dire fidèle à l'OG, mais avec des matériaux plus modernes.

Selon les rumeurs, cette Kobe 6 serait logiquement prévue pour Noël prochain, cela nous laisse donc du temps pour nous régaler de ces images. Et puis un coloris qui contient le mot "reverse" dedans, ça ne peut que fonctionner !

Les images de la Nike Kobe 6 Protro Reverse Grinch