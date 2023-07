C'est weekend de All-Star Game en WNBA et la première soirée, celle des concours, a vu Sabrina Ionescu réaliser une performance exceptionnelle. La meneuse du New York Liberty a remporté le concours à 3 points à Las Vegas, en dominant Sami Whitcomb (Seattle) et Arike Ogunbowale (Dallas) au 2e tour. L'exploit en question ? Un record all-time, détenu jusque-là chez les femmes par Allie Quigley, quadruple vainqueur de l'épreuve.

Ionescu a claqué 37 points en frôlant le sans-faute, enchaînant les shoots avec une adresse et un rythme insensés.

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq

— WNBA (@WNBA) July 14, 2023