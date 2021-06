Encore une preuve des choix catastrophiques des Kings depuis dix ans

C’est toujours drôle de se moquer des Sacramento Kings. Surtout depuis que les Phoenix Suns jouent le titre. Même les New York Knicks ont disputé les playoffs cette saison. Il ne reste donc plus que la franchise californienne – et les Minnesota Timberwolves, mais pendant encore combien de temps ? – pour baver les bonnes vielles vannes habituelles.

Le plus fou, avec les Kings, c’est leur incroyable régularité. Yep, leur régularité. Celle avec laquelle ils ont multiplié les mauvais choix de draft depuis dix ans maintenant. Comme le souligne très justement un utilisateur de Reddit, un seul des 13 joueurs choisis par Sacramento depuis 2011 a signé un deuxième contrat après l’expiration de son deal rookie.

2011 : Jimmer Fredette, 10ème choix : 171 matches, deux saisons et demie, 7 points de moyenne

2012 : Thomas Robinson, 5ème choix : 51 matches, moins d’un an, 4,8 points de moyenne

2013 : Ben McLemore, 7ème choix : 4 saisons, parti à Memphis puis revenu, 9 points de moyenne

2014 : Nik Stauskas, 8ème choix : 73 matches, une saison, 4,4 points de moyenne

2015 : Willie Cauley-Stein, 5ème choix : 295 matches, 4 saisons, non conservé, 9 points de moyenne

2016 : Georgios Papagiannis (13ème), Malachi Richardson (22ème) et Skal Labissière (28ème) : 191 matches à eux trois

2017 : De’Aaron Fox (5ème choix), le seul conservé par les Kings, Justin Jackson (15ème) et Harry Giles (20ème)

2018 : Marvin Bagley, 2ème choix : Son nom circule déjà dans les rumeurs de trade

2019 : Pas de premier tour.

2020 : Tyrese Haliburton, probablement un joueur qui signera un deuxième contrat.

Au final, heureusement qu’ils ont trouvé De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton.