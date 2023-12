Un fan est décédé lors du match des Kings

Même les médecins arrivés en urgence n'ont pas pu éviter le drame. Un homme est mort une vingtaine de minutes après avoir reçu des premiers secours lors du match de NBA Cup entre les Sacramento Kings et les New Orleans Pelicans. La franchise californienne a publié un communiqué dans laquelle elle exprime ses condoléances à la famille de la victime, qui aurait la trentaine d'années. Le staff médical présent au Golden 1 Center a donc essayé de le réanimer, en vain. On peut en conclure qu'il s'agit sans doute d'un arrêt cardiaque.

Keegan Murray a confié que les joueurs n'ont pas été mis au courant et ils l'ont appris après la rencontre perdue contre les Pelicans (117-127).