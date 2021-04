Pourquoi les Kings vont devenir encore un peu plus la honte de la NBA

Les New York Knicks sont sortis de la misère après avoir été la risée de la ligue pendant des années. Les Phoenix Suns occupent la deuxième place à l’Ouest et ont décroché leur première qualification pour les playoffs depuis 2010. Même les Minnesota Timberwolves entrevoient un avenir meilleur avec la progression de Karl-Anthony Towns ! Parmi les cancres habituels de la NBA, il ne reste que les Sacramento Kings qui stagnent depuis des années. Plus d’une décennie même.

La franchise californienne n’a plus disputé les playoffs depuis… 2006 ! Quinze ans. Et pendant ce temps, toutes les autres équipes évoluent. Et le constat pourrait même être encore plus fort à l’issue de cette saison. Les Suns et les Knicks vont retrouver les playoffs. Les Charlotte Hornets, huitièmes à l’Est, sont eux aussi en position pour éventuellement accrocher l’un des derniers spots.

Si jamais les Frelons se qualifiaient, toutes les équipes de la ligue auraient participé au moins une fois aux playoffs depuis 2016. Toutes… sauf une, bien entendu. Même si les Hornets venaient à rater le play in, leur dernier passage remonterait donc à 2016. Dix ans après celui des Kings.

C’est l’illustration d’une franchise de Sacramento qui n’a jamais su relever malgré les nombreux choix de draft. Mais avec De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, elle peut enfin se mettre à imaginer un avenir moins humiliant.

De’Aaron Fox est-il déjà le meilleur Fox de tous les temps ?