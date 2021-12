Un coach milite en faveur d’une pause de la saison NBA

Depuis un mois, certaines rencontres NBA sont complètement aléatoires. Parce que la majorité des équipes sont diminuées, voire décimées, par le COVID-19. Des cas positifs et des cas contacts en pagaille. Et donc des joueurs coincés en quarantaines. Plus de 200 ont été placés sous le protocole sanitaire de la ligue. Les Atlanta Hawks, par exemple, en eu 12 ! Et pour Nate McMillan, continuer dans ces conditions n’a aucun sens.

« Bien sûr que je pense que la saison devrait être mise en pause. Mais ça ne dépend pas de moi. La NBA essaye de maintenir les matches. C’est vrai que c’est frustrant pour nous et pour d’autres équipes. Mais on ne peut rien faire d’autres que de suivre les directions de la ligue. On fait venir des nouveaux joueurs qui se retrouvent eux aussi dans le protocole », raconte le coach.

La logique est évidemment économique. La NBA perçoit des droits TV sur les matches, sans compter la vente des billets, etc. Du coup, elle trouve des solutions désespérés pour assurer la bonne tenue des rencontres. En autorisant les franchises à signer des joueurs supplémentaires et en réduisant les périodes de quarantaine. Sportivement, par contre, ça ressemble un peu à rien...