Salaire plus garanti, minimum de matches et pesées : les détails du contrat de Zion

Lorsque les New Orleans Pelicans ont fait signer à Zion Williamson son nouveau contrat max la saison dernière, ils ne l'ont évidemment pas fait sans se protéger. Malgré la confiance qu'ils pouvaient avoir dans le talent de Zion, les dirigeants des Pels avaient, on le sait, mis quelques loquets de sécurité dans le deal. The Athletic les révèle pour la première fois, alors que l'ancien de Duke enchaine les matches cette saison, mais peine à éviter les critiques sur sa forme physique et sur son poids.

On apprend ainsi qu'en raison de son trop faible nombre de matches la saison passée (29), les trois dernières saisons du contrat de Zion Williamson ne sont plus garanties. Traduction : s'ils souhaitent le couper, les Pelicans pourront le faire sans rien avoir à lui verser. Cette clause peut aussi donner un peu plus envie à des équipes de monter un trade pour le faire venir, puisque lesdites clauses seront transférées avec le joueur et offrent le même filet de sécurité. Autre information, Zion doit passer 6 pesées durant la saison, avec pour objectif que la somme de son poids en livres et du pourcentage de sa masse graisseuse n'excède pas le score de 295. Le All-Star de NOLA avait été pesé à 285 livres la saison passée, soit 129 kg. Il lui faut donc moins de 10% de masse graisseuse pour passer le cut.

Zion Williamson a également la possibilité de récupérer en partie ce qu'il aura semé en route. Si toutes ses pesées de 2024-2025 sont satisfaisantes, 20% de la somme qui lui était précédemment garantie lui sera due. 40% supplémentaires seront ajoutés s'il joue au moins 41 matches, 20% de plus s'il en joue 51 et encore 20% en cas de saison à 61 matches.

Cette saison, Zion a disputé 23 matches sur 28 possibles et tourne à 22 points, 5.8 rebonds et 4.6 passes à 57.8%. Le contrat de 5 ans qu'il avait signé lui assurait 197 millions de dollars sans infraction.