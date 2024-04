Le CQFR du vendredi 19 avril 2024 est en ligne avec Théophile Haumesser et Shaï Mamou.

Shaï Mamou et Théophile Haumesser reviennent sur la blessure de Jimmy Butler, les deux dernier matches du Play In, le statut de Kyrie Irving vis à vis de Team USA et la lettre envoyée par Joel Embiid à Emmanuel Macron.

Le CQFR sur YouTube