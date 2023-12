Scoot Henderson croit toujours à un sacre pour le ROY

Initialement considéré comme l'un des favoris pour la course au trophée de Rookie de l'année, Scoot Henderson a eu un gros retard à l'allumage. Outre les résultats décevants des Portland Trail Blazers (8 victoires - 22 défaites), le meneur affiche aussi des statistiques très moyennes : 11,8 points, 4,4 passes décisives et 2,6 rebonds.

Autant le dire clairement, le talent de 19 ans ne rivalise pas avec Chet Holmgren, Victor Wembanyama ou même Jaime Jaquez Jr. Mais récemment, il a tout de même retrouvé des couleurs.

A l'image d'ailleurs de sa performance, avec 25 points (à 8/23 aux tirs par contre), contre les San Antonio Spurs (105-118) cette nuit. Au point de croire encore en ses chances pour le ROY ?

"J'essaie d'obtenir le titre de Rookie de l'année, c'est toujours mon objectif. C'est toujours d'actualité, je pense", a jugé Scoot Henderson pour CBS Sports.

Bien évidemment, dans l'hypothèse de performances exceptionnelles sur la seconde partie de la saison, tout reste possible. Cependant, en l'état, il se trouve tout de même très loin de ses concurrents. Et individuellement, Holmgren et Wembanyama ne donnent pas l'impression de ralentir.

Avec de telles locomotives devant lui, Scoot Henderson part certainement de trop loin. Par contre, il peut clairement remonter pour au moins terminer sur le podium.

Blazers : Scoot Henderson, la nouvelle histoire d’amour ?