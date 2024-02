Scoot Henderson dévoile la Scoot Zeros “Cheetos” pour le All-Star Weekend

Scoot Henderson monte tranquillement en puissance avec les Portland Trail Blazers. Le meneur rookie va intégrer le cinq de départ au prochain match, comme l'a annoncé Chauncey Billups, et on le retrouvera la nuit prochaine lors du Rising Stars Challenge, au sein de l'équipe coachée par Tamika Catchings. En marge de cet évènement, qui se déroule cette année à Portland, Scoot Henderson présente le tout nouveau modèle de sa première chaussure signature avec Puma, la Scoot Zeros "Cheetos", une collaboration avec la célèbre marque de snacks au fromage.

Le n°3 de la Draft 2023 arborera la Scoot Zeros Cheetos avant et après le mini-tournoi auquel participent également les Français Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly.

A l'occasion de la sortie de ce modèle, disponible dès le 16 février sur Puma.com et chez Basket4ballers au prix de 120 euros, on a pu discuter avec Jeff Gately, senior product manager chez Puma et en charge de la création de la Scoot Zeros en compagnie du meneur des Blazers.

"Travailler avec Scoot a été extrêmement enrichissant, c'est un jeune homme plein de propositions et d'idées, qui est dans son époque et sait travailler aussi en équipe. Quand on travaille avec cette génération Pour la première version de la Scoot Zeros, "Georgia Peach", on a cherché un design punchy et agressif, représenté par la ligne dentée, parce que c'est ce qui représente le jeu de Scoot.

Pour la collaboration avec "Cheetos", on a souhaité impliquer une marque qui parle à Scoot, mais aussi à tout le monde, et ça se retranscrit aussi dans le coloris et le design (on retrouve un côté animal et bondissant, comme chez les 'cheetahs', les guépards en VF, NDLR)".

Ce qu'il y a de plus '2024' dans la Scoot Zeros, au-delà des technologies présentes sur la chaussure et qui sont de grande qualité, c'est aussi la volonté de proposer une chaussure abordable sur le marché et le prix le reflète".

Des photos de la Scoot Zeros "Cheetos" ci-dessous :