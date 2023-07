Scoot Henderson prêt à assumer si Damian Lillard met les voiles

Avec un possible départ de Damian Lillard, Scoot Henderson se sent prêt à assumer des responsabilités XXL aux Portland Trail Blazers.

Les Portland Trail Blazers se préparent à une véritable révolution avec le départ de Damian Lillard. Le meneur a réclamé son départ et la franchise de l'Oregon a accepté de discuter avec les franchises intéressées par ses services. Le projet ? Reconstruire autour de Scoot Henderson.

Récemment sélectionné au #3 pick de la Draft NBA 2023, le jeune talent suscite de grandes attentes. Et avec le départ attendu de Lillard, il sera considéré comme la tête d'affiche de cette équipe. De son côté, Henderson se sent prêt pour de telles responsabilités.

"Quoi qu'il en soit, je vais continuer à suivre mon chemin. C'est quelque chose qui échappe à mon contrôle. Au final, le sport professionnel est un business. Je fais les choses au jour le jour et, comme vous tous, j'entends des choses, un message après l'autre.

Je n'ai pas vraiment été sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Mais je suis ici avec l'équipe pour la Summer League, et mon principal objectif, surtout depuis le banc, est d'encourager mon équipe.

S'il part, je suis prêt à assumer mes responsabilités. Je vais accepter d'être le meneur de jeu de l'équipe. Et cela viendra avec l'entraînement. Ma place n'est pas garantie, je le sais. Mon objectif est de m'améliorer chaque jour à l'entraînement et de progresser match après match", a confié Scoot Henderson pour The Ringer.

Pour le moment, Lillard n'a pas encore quitté les Blazers. Pour obtenir la meilleure contrepartie possible, Portland semble d'ailleurs prêt à faire traîner cette situation. Mais Scoot Henderson devrait bien avoir les clés de cette formation.

Scoot Henderson, l’âme d’un numéro 1 et le visage du futur des Blazers