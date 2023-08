Scoot Henderson prévient : “Je serai Rookie of the Year”

Scoot Henderson a confiance en lui, c'est un fait. Le nouveau meneur des Portland Trail Blazers se moque pas mal que les gens pensent qu'il y a un boulevard pour Victor Wembanyama dans la course au titre de Rookie of the Year. Dans un sujet réalisé par Playmaker sur sa vie et sa famille, Henderson n'a pas caché les objectifs individuels élevés qu'il s'est fixé pour cette première saison en NBA... et pour la suite.

"C'est mon but : je veux être le meilleur meneur de l'histoire et l'un des meilleurs joueurs. Mon objectif est de gagner le titre de Rookie de l'année. Et je vais remporter le titre de Rookie de l'année. [...] Pour ça, je dois être la meilleure version de moi-même et je travaille dans ce sens".

Ceci n'est qu'un extrait de l'entretien dans lequel Scoot Henderson apparaît comme un garçon plus humble qu'il n'y paraît dans cette déclaration. On sent un jeune homme travailleur, conscient du milieu dans lequel il met les pieds et particulièrement bien entouré. Deux de ses soeurs parlent d'ailleurs de lui dans ce petit documentaire que l'on vous recommande.

Scoot Henderson, l’âme d’un numéro 1 et le visage du futur des Blazers

En dépit de cette louable ambition affichée par le n°3 de la Draft 2023, Victor Wembanyama abordera la saison 2023-2024 dans la peau de favori pour le titre de Rookie of the Year. En revanche, une chose est sûre, Scott Henderson est ses autres camarades de cuvée n'ont pas l'intention de lui servir sur un plateau.

“I will win rookie of the year”

Portland Trailblazers' Scoot Henderson (@thereal013) didn’t take the traditional pathway to the NBA that most players do. As the youngest professional EVER in the G League he was able to not only figure himself out, but his game as well.

Watch… pic.twitter.com/HkMObZ6m4H

— Playmaker (@playmaker) August 7, 2023