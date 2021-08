Summer League : Scottie Barnes en patron, les Français actifs

Maintenant que les meilleurs sophomores ont tapé leurs deux ou trois cartons et que les rookies stars se sont illustrés avant d’être mis au repos, la vraie Summer League commence. Celle qui est beaucoup plus sombre, avec une quantité de joueurs de l’ombre qui vont tout faire pour accrocher une place pour un camp d’entraînement ou même juste un workout.

Il reste tout de même quelques prospects haut draftés, à l’image de Scottie Barnes. Le quatrième choix des Toronto Raptors a fait forte impression contre les Charlotte Hornets. Ses 23 points (10 sur 18), 5 rebonds et 4 passes ont permis aux Canadiens de l’emporter d’une courte tête (80-79). Son coéquipier Precious Achiuwa a marqué 18 points.

Le Français Juhann Begarin est lui toujours en lice et ses Boston Celtics carburent. L’équipe estivale du Massachussetts enchaîne les victoires. Avec un nouveau succès, assez large, contre les Philadelphia Sixers hier soir (100-80). Avec 8 points et 4 passes de l’arrière passé au Paris Basket. Au rayon tricolore, Jaylen Hoard s’est mis en valeur en inscrivant 16 points à 7 sur 9 aux tirs mais son Oklahoma City Thunder a pris une rouste contre les Indiana Pacers (61-95) du rookie Chris Duarte (19 points). Joel Ayayi a lui compilé 7 points et 6 rebonds pour les Los Angeles Lakers, battus par les Detroit Pistons (86-103).

Joli carton du rookie des New York Knicks, Quentin Grimes, auteur de 28 points dont 6 paniers primés lors d’une victoire contre les Cleveland Cavaliers (103-94). 21 points pour le sophomore Obi Toppin, très prolifique sur cette Summer League.