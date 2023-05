Scottie Pippen s’attaque encore à “l’horrible joueur” Michael Jordan

Entre Scottie Pippen et Michael Jordan, ce n'est pas l'amour fou. Depuis le traitement autour du documentaire The Last Dance, l'ex-joueur des Chicago Bulls ne rate jamais une occasion pour piquer His Airness.

Et cette fois-ci, l'ancien ailier s'est encore totalement lâché. Comment ? Selon Pippen, Jordan était tout simplement un "horrible joueur" avant de pouvoir compter sur son soutien au sein de la franchise de l'Illinois.

"J'ai vu Michael Jordan jouer avant de venir aux Bulls. Vous l'avez vu jouer. C'était un joueur horrible. Pour les autres, c'était horrible de jouer avec lui. C'était du 1 contre 1, des mauvais tirs. Puis tout d'un coup, nous sommes devenus une équipe et nous avons commencé à gagner.

Tout le monde a oublié qui il était avant. C'était un joueur qui n'était vraiment pas au sommet de sa catégorie", a ainsi lâché Scottie Pippen pour le podcast Gimme the Hot Sauce!.

Est-ce qu'il faut vraiment apporter une réponse argumentée à cette attaque ? Pour l'anecdote, avant l'arrivée de Pippen en 1987-1988, Michael Jordan tournait à 37,1 points, 5,2 rebonds et 4,6 passes décisives de moyenne. Le tout d'ailleurs à quasiment 50% aux tirs.

Pas franchement la description d'un "horrible joueur", surtout pour une 3ème année en NBA. Bien évidemment, Scottie Pippen a ensuite joué un grand rôle dans les succès collectifs des Bulls autour de MJ. Mais il n'est plus franchement lucide quand il parle de son ex-partenaire.

