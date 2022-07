La connexion Pippen – O’Neal régale aux Lakers !

Scottie Pippen a failli rejoindre les Los Angeles Lakers en 1999. Il aurait ainsi fait équipe avec Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Au final, ça ne s'est jamais fait. Plus de 20 ans après, ce sont les fistons des Hall Of Famers qui évoluent sous la tunique californienne. Scotty Pippen Jr et Shareef O'Neal enflamme la Summer League. Et leur connexion fait décoller !

O'Neal a terminé avec 4 points et 7 rebonds tandis que Pippen Jr compilait 10 pions, 7 passes et 3 interceptions. Si un avenir en NBA semble tout de même compliqué pour le fils du pivot, celui du sextuple champion NBA est assez intrigant. Il pourrait très bien se faire une place dans la rotation pourtant riche des Lakers. En tout cas, il a l'air d'en avoir les capacités. Avec des instincts qui rappellent ceux de son paternel.